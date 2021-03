Schalke 04 e Mainz empataram esta sexta-feira (0-0), no jogo de abertura da jornada 24 da Bundesliga.

Uma partida que marcou a estreia do treinador Dimitrios Grammozis no comando técnico da equipa de Gelsenkirchen. Gonçalo Paciência, lesionado, não foi opção.

As duas equipas seguem em zona de despromoção: o Schalke é último, com dez pontos, enquanto o Mainz é 16.º, com 18 pontos.