Em grande forma, André Silva voltou a brilhar esta tarde, na goleada (5-1) do Eintracht Frankfurt no terreno do Arminia Bielefeld, em jogo da 18.ª jornada da Bundesliga.

O avançado português abriu a contagem aos 25 minutos e bisou aos 33, já depois de Kostic ter feito o 2-0 aos 27 minutos.

Os dois golos de André Silva:

A equipa da casa reduziu ainda na primeira parte, aos 36 minutos, mas a formação de Frankfurt marcou mais dois golos na etapa complementar: Joakim Nilsson fez autogolo aos 51 minutos, e Luka Jovic fechou o resultado final em 5-1 a 15 minutos dos 90.

Com este resultado, o Eintracht ultrapassa o Dortmund e sobe ao sexto lugar da Bundesliga, com 30 pontos. O Arminia é 15.º, com 17 pontos.

Sorte diferente teve o Leipzig, que perdeu, por 3-2, na visita ao terreno do Mainz.

Tyler Adams deu vantagem à equipa de Nagelsmann aos 15 minutos, mas Niakhaté empatou nove minutos depois. Halstenberg voltou a marcar para o Leipzig à meia-hora, só que Niakhaté bisou aos 35m e levou tudo empatado para o intervalo.

No início do segundo tempo, aos 50 minutos, Leandro Barreiro deu pela primeira vez vantagem ao Mainz, resultado que não mais se alterou até ao apito final.

O Leipzig, segundo classificado, pode assim deixar fugir ainda mais o líder Bayern: caso os bávaros vençam o Schalke, abrem uma vantagem de sete pontos no topo da tabela.

Nos outros jogos da tarde, o Augsburgo triunfou na receção ao União de Berlim (2-1), o Bayer Leverkusen perdeu em casa com o Wolfsburgo (1-0) e o Friburgo bateu o Estugarda (2-1).