O Eintracht Frankfurt venceu esta tarde o Schalke, por 3-1, em jogo da 16.ª jornada da Bundesliga.

O avançado português André Silva abriu o marcador aos 28m, num lance em que domina na área e finaliza, mas no minuto seguinte o Schalke, que não pôde contar com o lesionado Gonçalo Paciência, igualou por Hoppe.

Na segunda parte, a grande figura foi Luka Jovic. O avançado ex-Benfica entrou aos 62 minutos, bisou e decidiu o jogo que marcou o seu regresso a Frankfurt. Jovic marcou aos 72m e aos 90m+1 voltou a balançar as redes do adversário. Em meia-hora em campo o internacional sérvio fez dois golos, tantos quantos em 33 jogos ao serviço do Real Madrid, que acaba de o emprestar ao clube alemão.

Com este resultado o Frankfurt ocupa o 7.º lugar da classificação, com 26 pontos. O Schalke é 18.º e último, com sete pontos apenas.