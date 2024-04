Depois da vitória frente ao Arsenal nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Bayern Munique deu sequência ao bom momento e goleou este sábado o Union Berlim, por 5-1, em jogo da 30.ª jornada da Bundesliga.

Em Berlim, Leon Goretzka abriu a contagem aos 29 minutos, antes de Harry Kane ampliar a vantagem em cima do intervalo.

Thomas Müller fez o 3-0 no início da segunda parte, Mathys Tel fez o 4-0 pouco depois da hora de jogo e Müller bisou pouco depois, para o 5-0.

O máximo que o Union Berlim – já sem Diogo Leite, substituído antes do 4-0 – foi reduzir nos descontos, por intermédio de Yorbe Vertessen.

Com este resultado, o Bayern segue no segundo lugar, com 66 pontos, mais três do que o Estugarda, mas mais um jogo. O Union está em 14.º, com 29 pontos.

