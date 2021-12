A doce rotina de golear.

Para surpresa de muito poucos, o Bayern Munique goleou esta tarde na deslocação ao terreno do Estugarda (5-0), em jogo da 16.ª jornada da Bundesliga.

Serge Gnabry e Robert Lewandowski foram os nomes maiores do triunfo bávaro: o primeiro fez um hat-trick e duas assistências, ao passo que o avançado polaco bisou.

Apesar da goleada, na primeira parte só se festejou uma vez: Gnabry, aos 40 minutos, abriu o marcador com o golo da tarde.

Na etapa complementar vieram mais quatro, com destaque para o primeiro Lewandowski, com um pormenor de grande classe, aos 69 minutos.

Com este resultado, o Bayern segue líder da Bundesliga, com mais nove pontos do que o Dortmund, mas mais um jogo. O Estugarda é 15.º, com 17 pontos.

(Imagens vídeo Eleven Sports)