O Leipzig aproveitou da melhor maneira a derrota do Bayern Munique em Frankfurt e venceu esta tarde em Berlim, o Hertha, por 3-0.

Na capital alemã, Marcel Sabitzer começou a desenhar o triunfo da equipa de Julian Nagelsmann com uma pintura linda aos 28 minutos. O médio austríaco ganhou espaço no meio-campo adversário e, do «meio da rua», rematou sem hipóteses para o guarda-redes adversário, naquele que promete ser um dos golos do ano na Bundesliga (veja no vídeo acima associado).

No segundo tempo, o Leipzig não só geriu a vantagem, como a conseguiu aumentar: Mukiele fez o 2-0 aos 71 minutos e Willi Orban fechou as contas a seis minutos do 90, após assistência de Sabitzer.

Com este resultado, o Leipzig consegue assim reduzir para dois os pontos de desvantagem em relação ao líder Bayern, isto após 22 jornadas disputadas. O Hertha, por sua vez, é 15.º classificado, com 18 pontos.

Mais cedo, o Bayer Leverkusen, quinto classificado, empatou (1-1) em casa do Augsburgo. O antigo jogador do Vitória de Guimarães, Tabposa, resgatou um ponto para o Bayer aos 90+5 minutos, depois do golo inaugural de Niederlechner aos cinco minutos.