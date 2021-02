A sensacional campanha do Wolfsburgo na Bundesliga continua e esta noite a equipa orientada por Oliver Glasner venceu no terreno do Arminia Bielefeld (3-0), no jogo de abertura da jornada 22.

Renato Steffen, com um bis (29 e 47 minutos), e Max Arnold (54 minutos) fizeram os golos do encontro.

Com este resultado, o Wolfsburgo ocupa agora o terceiro lugar da tabela classificativa (que dá acesso direto à Champions), com mais três pontos do que o Eintracht, mas também mais um jogo. Os «lobos» vão numa série de oito jogos sem perder para o campeonato. Já o Arminia é 16.º, com 18 pontos.