O Bayern foi ao terreno da sensação Friburgo vencer por 4-1, em jogo da 28.ª jornada da Liga.

No último duelo antes da ida a Espanha para defrontar o Villarreal nos quartos de final da Liga dos Campeões, os bávaros conseguiram um resultado enganador, face à boa oposição que tiveram pela frente.

O campeão germânico abriu o marcador já no segundo tempo, com Leon Goretzka a marcar na sequência de um cabeceamento (58m). O médio alemão marcou naquele que foi o primeiro jogo em que participou em 2022.

A resposta caseira não tardou e Nils Petersen, na primeira vez que tocou na bola após ser lançado na partida, fez o golo da igualdade (63m).

Mas, do lado contrário, aconteceu a mesma coisa. Serge Gnabry saltou do banco aos 73 minutos e, após escorregadela de Schlotterbeck, voltou a colocar os homens de Munique na frente. A tranquilidade chegou pelos pés de Kingsley Coman (82m), após um potente remate, na sequência de um excelente passe de Upamecano e uma diagonal a partir do corredor esquerdo.

Já em cima do oitavo minuto de compensação, numa jogada de insistência, Sabitzer deu contornos de goleada ao marcador.

O Bayern segue líder na Bundesliga, com 66 pontos, mais nove do que o segundo, o Borussia Dortmund, que tem menos um jogo. Apesar do desaire, o Friburgo continua em zona de acesso à Liga Europa, no quinto lugar, tendo beneficiado da derrota do Hoffenheim, sexto classificado, na receção ao Bochum (2-1).

Também este sábado, com o português Tiago Tomás a titular, o Estugarda empatou a uma bola na visita ao Bielefeld, que contou com o defesa Guilherme Ramos no banco.

Sasa Kalajdzic adiantou os visitantes de grande penalidade (25m), mas Florian Kruger fixou o resultado final na segunda parte (59m).

O Estugarda segue em 14.º lugar, com 27 pontos, mais um do que o Bielefeld, que é 16.º, o primeiro lugar abaixo da linha de água.

Nos outros jogos da Bundesliga que tiveram pontapé de saída ao início da tarde deste sábado, o Frankfurt empatou a zero na receção ao último classificado, o Furth, com Gonçalo Paciência a entrar aos 59 minutos.

O Leverkusen consolidou o terceiro lugar, com um triunfo por 2-1 diante do Hertha.

Lucas Alario abriu a contagem (35m), Karim Bellarabi elevou o marcador (40m) e Vladimir Darida ainda reduziu a três minutos do intervalo.

O conjunto de Berlim segue no penúltimo posto.