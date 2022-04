O Friburgo anunciou esta segunda-feira que vai protestar, junto da Federação Alemã, o jogo diante do Bayern Munique deste sábado, que terminou com vitória bávara por 4-1.

Na base da decisão está o episódio que ocorreu por volta do minuto 84, quando o campeão germânico teve 12 jogadores em campo durante alguns segundos. Julian Nagelsmann lançou a jogo Nicklas Süle e Marcel Sabitzer, mas apenas um jogador deixou o relvado: Tolisso.

O encontro retomou e, volvidos cerca de 20 segundos, o árbitro deu conta de que o Bayern tinha mais um jogador em campo. Foi então que Kingsley Coman recolheu ao banco de suplentes, tendo-se gerado uma confusão entre as duas equipas técnicas, o que levou à interrupção da partida durante algum tempo.

Em comunicado, o Friburgo refere que o Bayern «cometeu um erro» e destaca que o clube é forçado a «ter um papel ativo» neste processo devido aos regulamentos da Federação Alemã, «para que os processos sejam legalmente verificados».

O emblema reforça ainda o desconforto com a situação, mas «após intensas discussões em diferentes níveis e uma análise jurídica», comunica que «decidiu recorrer do resultado do jogo», enumerando os vários fatores que levaram a esta decisão.

Entre eles, estão, desde logo, a possibilidade de esclarecer o que aconteceu no encontro de sábado, a criação de uma base jurídica para «casos comparáveis» no futuro, o comportamento do clube perante «violação das regras» ou a defesa e responsabilidade de assegurar as situações «económicas e desportivas» do Friburgo.

(Imagens vídeo Eleven Sports)