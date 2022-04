Depois da eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões, o Bayern Munique voltou à ação nas competições internas, este domingo, com um triunfo confortável fora de portas, diante do Arminia Bielefeld (3-0).

Os bávaros colocaram-se na frente aos 10 minutos, graças a um auto-golo de Jacob Laursen, que colocou a bola na própria baliza, já depois de Robert Lewandowski ter falhado o desvio à «boca da baliza».

Já se cumpria o sétimo minuto de compensação quando Joshua Kimmich descobriu Serge Gnabry na grande área com um passe de rutura e o avançado germânico fez o 2-0.

Lewandowski ficou em branco, mas ainda somou uma assistência, ao oferecer o golo ao jovem Jamal Musiala, a cinco minutos dos 90.

O Bayern segue confortavelmente na liderança da Bundesliga, com 72 pontos, numa altura em que faltam quatro jornadas para o término do campeonato. Ora, na próxima ronda, a 23 de abril, os bávaros podem sagrar-se campeões pela 10.ª temporada consecutiva, na receção ao Dortmund, que segue no segundo posto, com menos nove pontos.

Já o Bielefeld, que contou com o defesa português Guilherme Ramos a titular, está na penúltima posição.