Nem só de Erling Haaland se vai despedir o público do Signal Iduna Park no próximo sábado, no último jogo da Bundesliga, diante do Hertha de Berlim. O belga Axel Witsel também vai vestir a camisola do Borussia Dortmund pela última vez, já que o clube optou por não renovar o contrato, que termina no final da temporada.

«Witsel é um grande atleta. Ele participou em muitos jogos importantes para nós. No entanto, decidimos não prolongar o contrato», afirmou o técnico Marco Rose, em conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, na qual também confirmou a saída do guarda-redes Roman Burki.

Witsel, de 33 anos, cumpre a quarta temporada no Dortmund, onde tem sido habitual titular e conquistou uma Supertaça e uma Taça da Alemanha.

O internacional belga teve uma passagem breve por Portugal, em 2011/12, época em que representou o Benfica, oriundo do Standard Liège. Deixou os encarnados para jogar nos russos do Zenit e, em 2017, ainda iniciou uma aventura na China, onde representou o Tianjin Tianhai.