O Leipzig foi até ao terreno do Bayer Leverkusen vencer por 1-0, este domingo, em jogo da 30.ª jornada da Bundesliga.

O húngaro Dominik Szoboszlai apontou o único golo do encontro, aos 69 minutos, após um passe do francês Christopher Nkunku, que substituiu ao intervalo o avançado português André Silva, que protagonizou uma exibição apagada.

Com este triunfo, o Leipzig ultrapassa os farmacêuticos na tabela e chega ao terceiro lugar, com mais dois pontos, mas ainda longe do líder Bayern Munique e do Borussia Dortmund.

Também neste domingo, o lanterna-vermelha Greuther Furth agravou o cenário da despromoção, ao empatar 0-0 na visita a Hoffenheim.

Já o Union Berlim venceu em casa por 2-0 o Eintracht Frankfurt, com golos de Awoniyi (17m) e Promel (21m). Gonçalo Paciência cumpriu os noventa minutos pelo conjunto visitante.