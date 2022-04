O Borussia Dortmund aplicou uma goleada por 6-1 na receção ao Wolfsburgo, a contar para a 30.ª jornada da Bundesliga.

Depois de uma primeira parte avassaladora, o conjunto do Signal Iduna Park vencia ao intervalo por 5-0.

O jovem Tom Rothe, de apenas 17 anos, estreou-se a marcar e abriu caminho para a vitória (24m). Dois minutos depois, Erling Haaland cavalgou vários metros e assistiu Axel Witsel para o 2-0. Novamente após dois minutos, Akanji dilatou a vantagem num cabeceamento após um livre de Marco Reus. Emre Can também marcou, com um remate de fora da área, à passagem do minuto 35.

O bis de Haaland surgiu a fechar a primeira parte e a abrir a segunda (38m e 54m), limitando-se a «encostar» no primeiro golo e com um remate potente no segundo.

Ridle Baku reduziu para os visitantes a oito minutos dos 90.

O Dortmund, que não contou com o lesionado Raphael Guerreiro, mantém o segundo lugar no campeonato alemão, com 63 pontos, menos seis do que o líder Bayern. Já o Wolfsburgo é 13.º classificado.

Também na tarde deste sábado, com Tiago Tomás a titular (substituído aos 74 minutos), o Estugarda empatou a zero no terreno do Mainz.

A equipa do avançado português caiu para o 16.º lugar, o primeiro da zona de despromoção, graças ao triunfo do Hertha em casa do Augsburgo.

O conjunto de Berlim venceu por 1-0, com golo de Suat Serdar (49m) e subiu ao 15.º posto, com 29 pontos, mais um do que o Estugarda.

O Friburgo consolidou o quinto lugar ao vencer em casa o Bochum (3-0), com um tento de Kubler (5m) e um bis de Sallai (16m e 53m).

