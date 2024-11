O defesa-central português Diogo Leite sofreu uma lesão durante o Wolfsburgo-Union Berlim, da Bundesliga, neste sábado. Um jogo de má memória para o ex-FC Porto e Sp. Braga, que não só teve de ser substituído como também perdeu (1-0).

Ao sentir a lesão, Diogo Leite ficou com um esgar visível de dor e teve de ser substituído, logo aos nove minutos de jogo.

Depois do jogo, o treinador Bo Svensson mostrou alguma preocupação com Leite. «Temos de esperar. Claro que não parecia nada de bom. O Diogo jogou todos os minutos até agora. Se tem de ser substituído, não é um bom sinal», disse, em conferência de imprensa.

Nas redes sociais, Diogo Leite prometeu «voltar em breve e mais forte». «Obrigado a todos pelas mensagens», disse o defesa de 25 anos.

Coming back sooner and stronger.

Thank you all for the messages 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/R3JeVJJDuZ — Diogo Leite (@Diogoleite53) November 23, 2024

Do outro lado, no Wolfsburgo, Tiago Tomás jogou de início e foi substituído. O extremo Baku fez o golo que marcou a diferença. O Union fica em oitavo, Wolfsburgo em nono lugar.

No outro jogo do fim de tarde, Mario Gotze (lembra-se?) marcou o único golo do Eintracht Frankfurt diante do Werder Bremen. Os homens de Francoforte sobem ao segundo lugar com este resultado, com 23 pontos. Os visitantes ficam em décimo.