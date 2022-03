O Dortmund venceu em casa o Arminia Bielefeld, por 1-0, e aproveitou o empate do Bayern nesta jornada da Bundesliga.

Erling Haaland só entrou no segundo tempo, mas ‘reencarnou’ em Marius Wolf ainda na primeira parte. O atacante alemão apontou o único golo da partida, aos 21 minutos, com uma finalização a fazer lembrar o norueguês.

Os portugueses Raphael Guerreiro (covid-19) e Guilherme Ramos estiveram de fora da partida.

Com esta vitória, o Dortmund segue no segundo lugar e diminui a desvantagem para o líder Bayern, que está agora em sete pontos, mas a formação do Signal Iduna Park tem ainda um jogo por disputar. Já o Bielefeld, é antepenúltimo, dois pontos acima da linha de água.