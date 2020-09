André Silva voltou a marcar e o Eintracht Frankfurt conseguiu esta sexta-feira a primeira vitória na Bundesliga, frente ao Hertha de Berlim, por 3-1.

O avançado luso foi titular e inaugurou o marcador à meia-hora de jogo, num penálti que ele próprio conquistou. Foi o segundo golo do jogador formado no FC Porto no campeonato, depois de ter marcado na primeira jornada, no empate a uma bola da sua equipa ante o Arminia Bielefeld.

Sete minutos depois, novo golo do emblema de Frankfurt, igualmente da autoria de uma cara bem conhecida do futebol português: Bas Dost.

Na segunda parte, Sebastian Rode descansou ainda mais o Eintracht, ao fazer o 3-0, aos 71 minutos. A única mancha na exibição de Hutter apareceu aos 78 minutos, com um autogolo de Hinteregger que reduziu para 3-1 para a equipa da casa.