Não foi feliz o regresso do Leipzig à Bundesliga: a equipa de Julian Nagglesmann, terceira classificada, empatou a uma bola na receção ao Friburgo, em jogo da 26.ª jornada da prova.

Na primeira parte, aos 34 minutos, Manuel Gulde deu vantagem à formação visitante, após assistência de Vicenzo Grifo.

O máximo que o Leipzig conseguiu fazer foi empatar já perto do fim, aos 77 minutos, por intermédio de Poulsen, a passe de Kevin Kampl.

Nos descontos, Robin Koch, defesa que tem sido associado ao Benfica, ainda marcou para o Friburgo, mas o lance foi anulado pelo VAR devido a fora-de-jogo.

Já o Hertha de Berlim venceu de forma folgada na deslocação ao terreno do Hoffenheim, por 3-0.

Depois de uma primeira parte sem golos, um autogolo de Akpoguma aos 58 minutos abriu as hostes para o emblema de Berlim.

Dois minutos depois, Ibisevic aumentou a vantagem do Hertha, com Matheus Cunha a fechar as contas à entrada para o último quarto de hora da partida, com um grande lance inidividual.

Por sua vez, o Wolfsburgo conseguiu um triunfo tardio em casa do Augsburgo.

Renato Steffen deu vantagem aos «lobos» a dois minutos do intervalo, mas Tin Jedvaj voltou a restabelecer a igualdade aos 54 minutos.

Aos 90+1m, no entanto, Daniel Ginczek, que tinha começado a partida no banco, deu os três pontos ao Wolfsburgo.

Refira-se ainda que Dusseldorf e Paderborn empataram a zero.

BUNDESLIGA: resultados e classificações.