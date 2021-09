O Leipzig não começou a época da melhor maneira, mas esta tarde tirou a barriga de misérias, e de que maneira.

Na receção ao Hertha de Berlim, a equipa de Jesse Marsch goleou na receção ao Hertha de Berlim, por 6-0.

Christopher Nkunku foi a figura do encontro, com dois golos, aos 16 e 70 minutos. Poulsen (23m), Mukiele (45+3m), Forsberg (60m) e Haidara (77m) fizeram os restantes golos do encontro. O português André Silva entrou na segunda parte.

Por sua vez, Guilherme Ramos não saiu do banco na derrota do Bielefeld em casa do União de Berlim, por 1-0. Behrens, aos 88 minutos, fez o golo decisivo para o conjunto da capital da Alemanha.

O Eintracht Frankfurt, sem Gonçalo Paciência, empatou na receção ao Colónia (1-1), enquanto o Hoffenheim bateu em casa o Wolfsburgo por 3-1. Por último, o Bayer Leverkusen triunfou na receção ao Mainz por 1-0.