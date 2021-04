O Borussia Dortmund venceu esta tarde no terreno do Estugarda, por 3-2, em jogo da jornada 28 da Bundesliga.

Kalajdzic deu vantagem à equipa da casa aos 17 minutos, mas Jude Bellingham, aos 47 minutos, e Marco Reus, aos 52m, viraram o jogo para o Dortmund, que contou com Raphael Guerreiro no onze.

O Estugarda ainda voltou a empatar, aos 78 minutos, mas logo a seguir, aos 80m, Knauff fez o 3-2 final, a passe de Erling Haaland.

Com este resultado, o Dortmund segue na quinta posição do campeonato alemão, a sete pontos do quarto classificado, o Eintracht Frankfurt. O Estugarda é nono.