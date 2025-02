Augsburgo e Leipzig empataram sem golos na abertura da 22.ª jornada da Bundesliga, num jogo pouco emocionante, em que as melhores oportunidades surgiram apenas nos últimos instantes do jogo.

Um ponto que permite ao Augsburgo chegar aos 28 pontos, o dobro dos pontos do Heddenheim, a primeira equipa abaixo da linha de água.

Já o Leipzig, com 37 pontos, fica com o quarto lugar em perigo, uma vez que fica apenas com mais dois pontos do que o Estugarda que este sábado recebe o Wolfsburgo.

Confira a classificação da Bundesliga