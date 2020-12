O Wolfsburgo venceu neste domingo o Estugarda por 1-0, com um golo de Brekalo que deixa a equipa no quarto lugar, o último da Bundesliga que dá acesso à Liga dos Campeões.

No outro jogo do dia, num duelo entre duas equipas do meio da tabela do campeonato alemão, o Friburgo goleou o Hertha Berlim por 4-1.

Vincenzo Grifo marcou o primeiro golo do jogo aos 7m, Lukebakio empatou aos 52m, mas o empate durou pouco tempo.

Demirovic fez o 2-1 aos 59m, Gulde marcou o terceiro aos 67m e Petersen fechou a contagem de penálti já nos descontos.