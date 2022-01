André Silva integra a equipa da semana da Bundesliga depois de ter bisado na goleada do Leipzig ao Mainz (4-1), na última ronda da liga alemã.

Com estes dois golos, o internacional chega, pela sétima vez consecutiva, aos dez golos numa temporada, neste caso sete na Bundesliga e outros três na Liga dos Campeões.

Desde que cumpriu a última temporada no FC Porto, em 2016/17, com 21 golos, André Silva tem marcado sempre mais de dez golos em cada temporada, mesmo com frequentes mudanças de emblema.

Em 2017/18 marcou 10 golos no Milan, em 2018/19 marcou 11 no Sevilha, em 2019/20 marcou 17 pelo Eintracht Frankfurt e depois mais 29 na temporada seguinte. Na corrente temporada, no Leipzig, além dos dez golos, o avançado conta também com quatro assistências.