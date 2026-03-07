O Estugarda, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga Europa, não foi além de um empate na visita ao campo do Mainz (2-2) e acabou por perder o terceiro lugar do pódio da Bundesliga para o sensacional Hoffenheim, o grande vencedor dos jogos deste sábado que juntavam os principais candidatos às posições europeias.

Enorme desilusão para a equipa liderada por Sebastian Höness que, depois de ter chegado ao intervalo a perder, protagonizou uma reviravolta relâmpago no marcador na segunda parte, logo depois da entrada de Tiago Tomás na contenda. O antigo jogador do Sporting saltou do banco aos 74 minutos, Demirovic, a passe de Undav, empatou o jogo aos 76 minutos, enquanto, um minuto depois, o próprio Undav colocou o Estugarda em vantagem com assistência do avançado português.

No entanto, já em tempo de compensação, Danny da Costa, que já tinha feito a assistência para o golo inaugural do jogo, marcado por Lee Jae-sung (39m), fez o 2-2 que dita a descida do Estugarda do terceiro para o quarto lugar da classificação da Bundesliga.

Recordamos que o Estugarda vai receber o FC Porto na próxima quinta-feira e, depois, visita o Dragão na semana seguinte, na luta por uma das vagas nos quartos de final da Liga Europa.

Com este empate, o Estugarda perde o terceiro lugar para o Hoffenheim que, também este sábado, foi ao campo do Heidenheim vencer com um categórico 4-2. Os visitantes chegaram ao intervalo a vencer por 2-0, comum «bis» de Alexander Prass (26 e 45m), e aumentaram a vantagem, logo a abrir a segunda parte, por Asllani (49m).

A equipa da casa ainda marcou dois golos, ambos com assinatura de Kerber (62 e 84m), mas nunca chegou a colocar em causa a vitória da sensacional equipa da Bundesliga que acabou por vencer por 4-2, com mais um golo de Lemperie (78m).

Na corrida aos lugares europeus, além do Estugarda, o Bayer Leverkusen também marcou passo, com um emocionante empate na visita ao Freiburgo (3-3), que ficou marcada por mais um grande golo de Grimaldo de livre direito. O antigo lateral do Benfica fez o 2-2 mesmo em cima do intervalo e, já na segunda parte, Terrier chegou a colocar a equipa de Leverkusen em vantagem, mas, tal como o Estugarda, oBayer viu a vitória escapar-lhe por entre os dedos já muito perto do final do jogo quando, aos 86 minutos, Christian Gunter fez o 3-3.

Nos restantes jogos deste sábado, o Leipzig venceu o Augsburgo por 2-1, com Arthur Chaves a marcar o golo da vitória aos 90+2, enquanto o Hamburgo foi vencer a casa do aflitos Wolfsburgo também por 2-1.

