Bundeliga: Dortmund goleia Mainz e pressiona Bayern Munique
Fábio Silva entrou para jogar a última meia-hora
O Borussia Dortmund reforçou esta sexta-feira a vice-liderança na Bundesliga com uma goleada na receção ao Mainz (4-0), na abertura da 22.ª jornada, ficando provisoriamente a três pontos do campeão Bayern Munique.
O guineense Serhou Guirassy (10 e 42 minutos), Maximilian Beier (15m) e Dominik Kohr (84m), este último na própria baliza, construíram o 15.º triunfo, e sexto consecutivo, dos anfitriões para a Bundesliga, num encontro em que o português Fábio Silva foi lançado na meia-hora final.
O Borussia Dortmund está invicto há quinze rondas e ocupa o segundo lugar da classificação, com 51 pontos, contra 54 do líder isolado Bayern Munique, que visitará o antepenúltimo Werder Bremen, no sábado, dia em que o Hoffenheim, terceiro classificado, com 42, recebe o Friburgo.
Ao regressar às derrotas, o Mainz interrompeu um ciclo de três vitórias no campeonato e segue na 14.ª posição, com 21 pontos, dois acima do lugar de disputa do play-off de permanência e quatro face à zona de descida.
