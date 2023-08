A Bundesliga arrancou a todo o gás com 27 golos marcados nos primeiros seis jogos da primeira jornada da edição 2023/24, com uma média de 4,5 golos por jogo. Depois da goleada do campeão Bayern no terreno do Werder Bremen na sexta-feira, os primeiros jogos deste sábado também ficaram marcados por resultados expressivos, com destaque para a goleada do Estugarda ao Bochum (5-0), mas também para o emocionante empate entre o Augsburgo e Borussia Mönchengladbach (4-4).

Quantos aos portugueses, João Tomás (Wolfsburgo) entrou a ganhar, mas Fábio Carvalho (Leipzig) estreou-se com uma derrota.

Começamos com o resultado mais expressivo, com o Estugarda a reclamar a liderança da Bundesliga, com uma mão cheia de golos ao Bochum, com golos de Guirassy (18 e 77m), Zagadou (38m) e Mvumpa (60 e 67m).

Mas o jogo com mais golos foi no Augsburgo Arena no empate da equipa da casa com o Borussia Mönchengladbach (4-4). Num jogo totalmente aberto, os visitantes, com o ex-benfiquista Weigl em destaque, entraram melhor e estiveram a vencer por 2-0 e 3-1, mas a equipa da casa conseguiu equilibrar antes do intervalo e chegou ao empate em tempo de compensação (3-3).

Já na segunda parte, o Ausburgo passou mesmo para a frente do marcador, aos 76 minutos, mas deixou escapar o triunfo por entre os dedos, já em tempo de compensação, com a equipa de Mönchengladbach a chegar ao empate na conversão de uma grande penalidade aos 97 minutos.

Em Wolfsburgo, João Tomás, depois da grande exibição na Taça da Alemanha, começou o jogo no banco, mas foi chamado à contenda, aos 66 minutos, numa altura em que a sua equipa já vencia o promovido Heidenheim com dois golos de Wind (6 e 27m).

Fábio Carvalho, cedido pelo Manchester City ao Leipzig, também começou no banco, mas também acabou por ser utilizado, entrando aos 84 minutos, numa altura em que o Bayer Leverkusen já vencia por 3-2.

Nos jogos deste sábado, uma referência ainda para o triunfo do Freiburgo no terreno do Hoffenheim (2-1).

A classificação da Bundesliga