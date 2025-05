O jogo da primeira mão do play-off da liga alemã terminou empatado com um diplomático 2-2 entre o Heidenheim, 16.º classificado da Bundesliga, e o atrevido Elversberg, terceiro classificado do segundo escalão que chegou a estar a vencer por 2-0.

A equipa do segundo escalão chegou a encostar o adversário do primeiro escalão às cordas com dois golos marcados na primeira parte. Lukas Petkov abriu o marcador, aos 18 minutos, com um remate com o pé esquerdo, enquanto Fisnik Asllani aumentou a vantagem dos visitantes já perto do intervalo.

Na segunda parte, o Heidenheim, a jogar em casa, teve de puxar pelos galões para chegar ao empate em apenas três minutos, com Siersleben a reduzir a diferença, aos 61 minutos, antes de Honsak nivelar o resultado aos 64.

Um empate que deixa tudo em aberto para o segundo jogo, marcado para a próxima segunda-feira, para o Ursapharm Arena, a casa do Elversberg.