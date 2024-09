Em apenas dois jogos da Bundesliga foram marcados 13 golos, este domingo, com destaque para a montanha-russa de emoções que foi a vitória do Werder Bremen na visita ao Hoffenheim (4-3), mas o triunfo do Eintracht Frankfurt em casa do Holstein Kiel (4-2) não ficou muito atrás.

Começamos pelo PreZero Arena, onde os adeptos do Hoffenheim foram do céu ao inferno, num jogo de loucos. Aos doze minutos, a equipa da casa já vencia por 3-0, com um «bis» de Bulter (5 e 8m) em apenas três minutos, aos quais juntaram mais um golo de Hlozek (12m). Antes dos quinze minutos, a equipa da casa parecia já ter os três pontos garantidos, mas o jogo mudou de rumo, subitamente, a partir do minuto 18, quando a equipa ficou reduzida a dez por expulsão de Nsoki, com vermelho direto.

A jogar contra dez, o Werder Bremen acabou por anular a vantagem da equipa da casa e acabou mesmo por empatar o jogo antes do intervalo, com golos de Malatini (21m) e também com um «bis» de Jens Stage.

Em apenas 45 minutos, seis golos, três para cada lado.

Logo a abrir a segunda parte, aos 49 minutos, os visitantes passaram mesmo para a frente do marcador, com Stage a completar o hat-trick, despejando um autêntico balde de água fria nos adeptos da casa que tinham sido os primeiros a fazer a festa no arranque do jogo.

Menos emocionante, mas também com seis golos, foi o triunfo do Eintracht Frankfurt na visita ao Holstein Kiel (4-2). A equipa da casa ainda conseguiu anular os dois primeiros golos dos visitantes, marcados por Marmoush (25m) e Matanovic (47m), com dois golos de Machino (30 e 50m), o primeiro deles na conversão de um penálti.

No entanto, a equipa da casa já não teve pernas para acompanhar o ritmo imposto pelo Eintracht que acabou por reclamar os três pontos, com mais um golo de Marmoush (65m) e outro do brasileiro Tuta (74m).

