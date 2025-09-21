Diogo Leite estreou-se este domingo como titular esta temporada pelo Union Berlim que acabou de alcançar a primeira vitória fora de casa na Bundesliga ao bater o Eintracht, em Frankfurt, com um emocionante 4-3.

Recordamos que central português esteve para deixar o clube alemão na última janela de mercado, falhou os primeiros jogos do Union no início da temporada, mas acabou por ser reintegrado e, agora, voltou às primeiras opções do treinador Steffen Baumgart.

O central português tinha marcado um golo num jogo de loucos frente ao Estugarda (4-4), no final da última época, e, agora, voltou para mais um jogo bem animado, com sete golos e a expulsão do treinador do Union já no final do jogo.

A verdade é que o Union entrou melhor no jogo, adiantou-se no marcador, aos 9 minutos, com um golo de Ansah e aumentou a vantagem, aos 32, com o primeiro golo de Oliver Burke esta tarde.

A equipa da casa ainda reduziu a diferença antes do intervalo, por Uzun já em tempo de compensação, mas Burke acabaria por chegar a um hat-trick no arranque da segunda parte, com mais dois golos de rajada, aos 53 e 56 minutos.

A vencer por 4-1, o Union parecia que tinha a vitória garantida, mas ainda teve de sofrer, depois do Eintracht ter voltado à discussão do resultado na ponta final do jogo. Uzun voltou a marcar, aos 80 minutos, enquanto Burkardt, na conversão de um penálti, fez o 3-4 a três minutos dos 90. A tensão subiu e o treinador do Union, que já tinha visto um cartão amarelo, acabou mesmo por ser expulso por protestos aos 89.

O Union segurou a curta vantagem e, desta forma, somou o segundo triunfo da temporada, o primeiro fora de casa, para subir até ao sexto lugar, com os mesmos seis pontos do Eintracht.

