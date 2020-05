O Fortuna Dusseldorf arrancou nesta quarta-feira uma importante vitória na luta pela permanência. A equipa de Dusseldorf recebeu e venceu o Schalke 04 (2-1) e ficou a apenas um ponto da primeira equipa acima da linha de água.

Essa equipa é o Mainz, que empatou 1-1 em casa do Union Berlim, passando a somar agora 28 pontos.

Quem também teve um triunfo importante foi o Hoffenheim por 3-1 na receção ao Colónia. Este resultado deixa o Hoffenheim com 39 pontos, a três do Wolfsburgo, equipa que está em posição de acesso à Liga Europa.

Ainda mais difícil ficou a tarefa do Paderborn, último classificado da Bundesliga, com 19 pontos, que empatou (0-0) em casa do Augsburgo e ficou a nove pontos da salvação.