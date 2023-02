O Estugarda de Gil Dias e Tiago Tomás perdeu com o Schake, em Gelsenkirchen, por 2-1, em jogo de aflitos da 22.ª jornada da liga alemã. O antigo jogador do Benfica foi titular, mas saiu ao intervalo, enquanto o avançado cedido pelo Sporting saltou do banco já no decorrer da segunda parte.

A equipa da casa entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador logo aos 10 minutos, com Frey a assistir Drexler. Já perto do intervalo, a equipa de Gelsenkirchen voltou a marcar, desta vez com Zalazar Martínez a servir Bulter.

Gil Dias, rendido por Tanguy Coulibaly, já não voltou para a segunda parte, mas o Estugarda melhorou e acabou por reduzir a diferença, ao minuto 63, com um golo de Sosa. Pouco depois, Tiago Tomás saltou do banco, mas o resultado já não sofreu alterações.

Esta foi apenas a terceira vitória do Shalke na Bundesliga esta temporada, pelo que a equipa continua afundada no último lugar, com apenas 16 pontos. O Estugarda não está muito melhor e soma apenas mais três pontos.

