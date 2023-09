O Bayer Leverkusen goleou o Heidenheim por 4-1 e voltou a juntar-se ao Bayern Munique no topo da classificação da Bundesliga, numa partida em que Boniface bisou e Grimaldo arrancou um penálti e fez mais uma assistência.

A equipa comandada por Xabi Alonso, ainda sem derrotas, a jogar em casa, assumiu o estatuto de favorito e adiantou-se no marcador logo aos 9 minutos, com Palacios a lançar Boniface que atirou a contar com um remate de fora da área. Até ao intervalo, o Bayer mandou no jogo com uma elevada posse de bola (74 por cento) e um total de catorze remates, mas não voltou a marcar.

O modesto Heidenheim, concentrado na defesa da sua área, foi resistindo e chegou a gelar o BayArena quando, aos 58 minutos, Dinkci empatou o jogo. Um golo que obrigou o Bayer a aumentar a intensidade do jogo para recuperar a vantagem, cinco minutos depois, com Hofmann a marcar a passe de Palacios.

Mais dez minutos e Boniface voltou a marcar, desta vez na conversão de um penálti a punir uma falta de Maloney sobre Grimaldo. O ex-lateral do Benfica esteve sempre em evidência no corredor esquerdo e, aos 82 minutos, acabou por fazer a assistência para Adli fixar o resultado final em 4-1.

Com este triunfo, o Bayer Leverkunsen junta-se ao Bayern Munique no topo da classificação, com 13 pontos, mais um do que o Estugarda, Leipzig e Hoffenheim. O Heidenheim segue no 13.º posto, com apenas quatro pontos.