Definido o novo campeão da Alemanha, com a festa do Bayer Leverkusen, segue acesa a luta pela última vaga para a próxima edição da Liga dos Campeões e, este sábado, o Leipzig voltou a fugir ao Borussia Dortmund com um triunfo no campo do Heidenheim por 2-1.

Os visitantes chegaram ao intervalo já em vantagem, com um golo de Sesko, aos 42 minutos, mas a equipa da casa ainda empatou, já na segunda parte, por Dovedan (69m). O golo decisivo chegou a apenas cinco minutos do final, com a assinatura de Openda. Um golo que permite ao Leipzig destacar-se no apetecido quarto lugar com mais três pontos do que o Dortmund que este domingo recebe o campeão Bayer Leverkusen.

Mais abaixo na classificação, o Hoffenheim arrancou uma difícil vitória sobre o Borussia Mönchengladbach por 4-3, anulando um hat-trick de Robin Hack (39, 78 e 90m) com golos de Weghorst (36m), Prömel (58m), Kabak (66m) e Stach (90+1m). Uma vitória que permitiu ao Hoffenheim subir até ao oitavo posto.

Ainda mais abaixo na classificação, o Wolfsburgo passou a respirar melhor depois de bater o Bochum (1-0) com um golo solitário de Wind, quatro minutos depois do VAR anular um golo aos visitantes, por fora de jogo de Osterhage.

No jogo entre os dois últimos classificados, foi o lanterna vermelha, Darmstadt que levou a melhor na visita ao histórico Colónia, com uma vitória por 2-0, com golos de Klarer (57m) e Wihelmsson (90m).

O Darmstad, com a terceira vitória na temporada, segue no último lugar, mas fica a cinco pontos do Colónia e ainda a nove do Mainz que ocupa a posição de play-off de permanência.

