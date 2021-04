Se dúvidas houvesse, esta tarde ficaram ainda mais desfeitas: o Bayern de Munique está mesmo a caminho de revalidar o título de campeão europeu.

Tudo porque o Leipzig perdeu na deslocação ao terreno do Colónia (2-1), em jogo da 30.ª jornada da Bundesliga, e deixou os bávaros com uma mão no «caneco».

Jonas Hector foi o herói da equipa da casa, ao bisar, aos 46 e aos 60 minutos. Pelo meio, Haidara ainda empatou para a formação de Nagelsmann, aos 59 minutos.

Com este resultado, o Leipzig fica a sete pontos do líder Bayern, quando faltam apenas quatro jornadas para o fim. No entanto, o emblema da Baviera joga a esta hora com o Bayer Leverkusen e, em caso de triunfo, fica a uma vitória do título.