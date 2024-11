Diogo Leite voltou a ser titular no Union Berlim no empate, esta sexta-feira, diante do Freiburgo (0-0), na abertura da 10.ª jornada da Bundesliga, mas o protagonista do jogo acabou por ser o guarda-redes da equipa da casa, Frederik Röbbow.

Num jogo sem golos e com poucas oportunidades, o momento capital do jogo foi aos 22 minutos, quando Rani Khedira agarrou Dinkci de forma ostensiva, proporcionando uma grande penalidade para os visitantes. Um lance muito contestado pela equipa da casa, uma vez que a falta começa ainda fora da área, mas termina já no interior.

No entanto, na conversão do penálti, Grifo rematou colocado e rasteiro, mas Rönnow acertou no lado e chegou à bola, mantendo intacto o nulo.

Com este empate, o Union Berlim segue no 7.º lugar, enquanto o sensacional Freiburgo, com mais um ponto, alcança o Eintracht Frankfurt no terceiro posto, apenas atrás do líder Bayern Munique e do Leipzig.

