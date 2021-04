André Silva voltou a marcar, mas o Eintracht Frankfurt perdeu na visita a Leverkusen (1-3), em jogo da 31.ª jornada da Bundesliga, colocando em risco a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, seguindo no quarto lugar, mas agora apenas com mais um ponto do que o Borussia Dortmund quando faltam apenas três rondas para o final.

Era um jogo determinante para as expetativas do Eintracht até porque o Wolfsburgo, terceiro classificado, perdeu na receção ao Dortmund (0-2), e a equipa tinha a possibilidade de subir ao pódio da classificação e, ao mesmo tempo, manter a diferença para o Borussia.

No entanto, depois de uma primeira parte sem golos, mas já com Trapp em destaque na baliza do Eintracht, foi mesmo o Bayer Leverkusen que chegou à vantagem, aos 71 minutos, com um golo de Bailey a cruzamento de Moussa Diaby.

A equipa de Frankfurt, com André Silva como principal referência no ataque, ainda tentou ir à procura do empate, com as sucessivas entradas de Luka Jovic, Amin Younes, Tuta e Steven Zuber, mas foi a equipa da casa que voltou a marcar, aos 80 minutos, numa transição rápida iniciada por Alario que, depois de combinar com Bailey, picou a bola sobre Trapp.

André Silva ainda reduziu a diferença, com uma cabeçada a cruzamento de Steven Zuber, à entrada do minuto noventa, mas a última palavra foi mesmo do Bayer Leverkusen, com Kerem Demirbay a fixar o resultado final em 3-1 com mais uma assistência de Diaby.

André Silva chegou aos 24 golos na temporada e junta-se a um elenco de luxo na luta pela Bota de Ouro, passando a contar com os mesmos golos de que Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland e Mbappé, todos na perseguição a Lewandowski que lidera a lista dos melhores marcadores da Europa com 35 golos.

Uma derrota que deixa o Eintracht ainda no quarto lugar, mas agora mais pressionado pelo Borussia Dortmund que, com apenas menos um ponto, não vai deixar de lutar por mais uma presença na Champions.

O Eintracht vai agora receber o Mainz, depois viaja até Gelsenkirchen para defrontar o Schalke e fecha o campeonato, em casa, frente ao Freiburgo.