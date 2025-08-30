Bundesliga
Há 58 min
VÍDEO: será este o pior falhanço da carreira de Luis Díaz?
Internacional colombiano desperdiçou um golo cantado no minuto inicial do Augsburgo-Bayern Munique
Luis Díaz já “pico o ponto” na visita do Bayern Munique ao reduto do Augsburgo, para a segunda jornada da Bundesliga, mas ainda estará para perceber como desperdiçou um golo feito no primeiro minuto do encontro.
Michael Olise deixou o antigo avançado do FC Porto com a baliza à sua mercê, mas Luis Díaz falhou por completo a finalização, tocando a bola na direção oposta à da baliza adversária.
É ver para crer:
