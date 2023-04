Estreia de sonho de Thomas Tuchel com uma goleada, no Allianz Arena, ao rival Borussia Dotmund por 4-2. Uma vitória categórica que começou a ser desenhada por um erro descomunal do guarda-redes Gregor Kobel e que depois cresceu com a arte de «matador» de Thomas Müller. Os bávaros chegaram a estar a vencer por 4-0, mas o rival ainda atenuou as diferenças, mas perdeu a liderança da Bundesliga para o rival.

Um jogo que começou, desde logo, com enorme tensão, com os dois clubes separados por apenas um ponto na classificação, com os de amarelo à frente na mesma semana em que os de vermelho mudaram de treinador.

Depois de pouco mais de dez minutos de equilíbrio, o Dortmund, com Raphael Guerreiro a titular, caiu com estrondo depois de um erro inacreditável de Kobel. Upamecano rematou antes do meio-campo, mas a bola estava a chegar às imediações da área já com pouca força. O guarda-redes do Borussia procurou afastá-la com um pontapé, mas acertou nas «orelhas» da bola e esta seguiu sorridente e escoltada por Leroy Sané até à baliza.

O Bayern marcou e o Dortmund acusou o toque porque nos dez minutos que se seguira, Thomas Tuchel marcou mais dois golos. O primeiro, aos 18 minutos, na sequência de um canto em que De Ligt cabeceou e o experiente avançado desviou com a anca junto ao segundo poste. Seis minutos volvidos, Müller voltou a marcar, desta feita numa recarga a um primeiro remate de Sané que Kobel, mais uma vez mal na fotografia, defendeu para a frente.

Ao intervalo o resultado até era lisonjeiro, porque o Bayern teve novas oportunidades para marcar, mas o quarto golo não demorou a chegar na segunda parte. Na sequência de uma transição rápida, Kingsley Coman destaca Sané sobre a direita e depois subiu até à área para desviar o cruzamento do alemão.

O Dortmund ainda reduziu a diferença, aos 73 minutos, com Emre Can a converter um penálti que puniu uma falta evidente de Serge Gnabry sobre Jude Bellingham.

Já com o Bayern em descompressão, com João Cancelo a ir a jogo aos 80 minutos, o Dortmund ainda marcou mais um golo, numa iniciativa individual de Malen que combinou com Raphael Guerreiro e rematou, de forma estranha, para o fundo das redes.

Mais um grande clássico alemão, com seis golos, mas com o vencedor do costume que, desta forma, recupera a liderança da Bundesliga, agora com mais dois pontos do que o rival. Thomas Tuchel não podia ter desejado uma estreia melhor.