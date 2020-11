O Eintracht Frankfurt empatou esta tarde a duas bolas em casa do Estugarda, em jogo da 7.ª jornada da Bundesliga.

O Estugarda chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas André Silva reduziu aos 61m, num remate rasteiro na área, antes de Abraham fazer a igualdade final.

O avançado internacional português, que jogou os 90 minutos, fez o quinto nesta temporada da Bundesliga (seis num total de oito jogos na época).

Por sua vez, Gonçalo Paciência ficou em branco no empate também a dois do Schalke em casa do Mainz, tendo jogado toda a partida.

Nos outros jogos da tarde, destaque para as equipas de Berlim: o Union goleou em casa o Bielefeld, por 5-0, enquanto o Hertha foi vencer por 3-0 ao terreno do Augsburgo. Já o Leipzig recebeu e venceu o Friburgo por 3-0.

O dia ficará completo com o clássico entre Dortmund e Bayern, que tem início marcado para as 17h30.