André Silva já está na Alemanha, para se apresentar ao serviço do RB Leipzig.

Num post na rede social Twitter, o emblema do leste da Alemanha mostrou os primeiros momentos do português nas instalações do clube, onde pode ser visto a cumprimentar os seus novos colegas, bem como o treinador, o americano Jesse Marsch.

André Silva assinou pelo RB Leipzig até 2026, proveniente do Eintracht Frankfurt, onde atuou nas duas últimas temporadas. Segundo a imprensa alemã, o clube do grupo Red Bull investiu 23 milhões de euros na contratação do internacional português, valor que pode ascender aos 35 milhões, mediante objetivos.

Na época passada, André Silva marcou 28 golos na Bundesliga, perdendo o título de melhor marcador do campeonato alemão para Robert Lewandowski.