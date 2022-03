O Hoffenheim isolou-se no quarto lugar da Bundesliga, o último de acesso à Liga dos Campeões, ao vencer no terreno do Colónia, por 1-0.

Ao intervalo, registava-se um nulo no marcador do encontro da 25.ª jornada da liga alemã. Mas, aos 61 minutos, o defesa austríaco Stefan Posch apontou o golo que garantiu o triunfo e a ultrapassagem ao Leipzig e Friburgo, que tinham empatado nesta ronda (1-1) e somavam os mesmos pontos do Hoffenheim.

Os Die Hoffe somam agora 43 pontos, mais dois do que o Leipzig e o Friburgo, quinto e sexto classificados, respetivamente.

O Borussia Dortmund também deveria entrar em campo este domingo, na visita ao Mainz, mas o jogo foi adiado devido a um surto de covid-19 no clube anfitrião, que afetou 19 elementos do plantel.