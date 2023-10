Depois da derrota na receção ao Sp. Braga, para a Liga dos Campeões, o Union Berlim voltou a perder este sábado, desta feita diante do Borussia Dortmund (4-2), em jogo da sétima jornada da Bundesliga.

A equipa da casa abriu o marcador logo aos sete minutos, mas formação de Berlim, com Diogo Leite no onze titular, deu a volta ainda na primeira parte, com golos de Robin Gosens (9m) e Leonardo Bonucci (31m), de penálti.

Na segunda parte, no entanto, só deu Dortmund e o vice-campeão alemão deu a volta ao marcador com golos de Schlotterbeck (49m), Julian Brandt (54m) e Julian Ryerson (71m).

Com este resultado, o Dortmund está na segunda posição, à condição, ao passo que o Union Berlim está em 13.º e numa sequência de sete derrotas consecutivas em todas as competições.

Líder à condição é o surpreendente Estugarda, que recebeu e venceu o Wolfsburgo, de Tiago Tomás, por 3-1.

A equipa do avançado português até foi a primeira marcar, por Yannick Gerhardt (34m), mas na segunda parte houve reviravolta, e com o nome em destaque: Serhou Guirassy continua de pé quente e fez os três golos do Estugarda, aos 66 – de penálti –, 78m e 82m.

Por sua vez, o Leipzig não saiu do nulo na receção ao Bochum, equipa que contou com Gonçalo Paciência no onze titular.

O curioso é que a formação da casa, que teve Fábio Carvalho, falhou dois penáltis: primeiro por Xavi Simons, aos 27 minutos, e depois por Emil Forsberg, aos 61.

No outro jogo da tarde, o Darmstadt ganhou no terreno do Augsburgo (2-1).