O Union Berlim despediu o treinador Nenad Bjelica a duas jornadas do fim da Bundesliga. O técnico croata chegou no decorrer da temporada e deixa o emblema da capital alemã no 15.º posto, com apenas um ponto de vantagem sobre a zona de play-off de manutenção.

Este domingo, Diogo Leite e companhia perderam na receção ao Bochum, por 3-4, o que permitiu a ultrapassagem deste «rival». O Union Berlim não vence há seis jornadas.

Bjelica conseguiu apenas seis vitórias em 22 jogos. Como tal, será rendido nas próximas semanas por Marco Grote, que regressa ao comando interino depois de orientar a equipa após o despedimento do suíço Urs Fischer.

Na luta pela sobrevivência, a equipa de Diogo Leite, que cumpre a segunda temporada no Union Berlim, visita o Colónia (17.º) no sábado e fecha a temporada em casa diante do Friburgo (7.º).

Depois de uma temporada inesquecível, que valeu a qualificação para a Liga dos Campeões, o fim da jornada europeia expôs uma campanha doméstico muito frágil. Restam seis pontos em disputa.