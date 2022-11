O Union Berlim somou esta tarde o terceiro jogo consecutivo sem vencer na Bundesliga, ao ser goleado em casa do Friburgo, por 4-1.

O início de jogo para a formação de Berlim, que contou com Diogo Leite no onze inicial, foi desastroso: Vicenzo Grifo abriu o marcador aos quatro minutos, de penálti, e bisou aos seis.

O Union podia ter reduzido pouco depois, aos dez minutos, mas Knoche não imitou Grifo e falhou da marca de 11 metros.

Mas as coisas ainda pioraram. Pouco depois, aos 19 minutos, Diogo Leite travou um adversário em falta dentro da área, o árbitro assinalou penálti e expulsou o central português. Grifo bisou e aumento a vantagem para 3-0.

Em cima do intervalo, Michael Gregoritsch fez o 4-0 e o encontro foi ainda mais decidido para o regresso aos balneários.

Na etapa complementar, o máximo que o Union fez foi reduzir, também de penálti, por Sven Michael, aos 84 minutos.

Com este resultado, o Union, durante várias jornadas líder da classificação, cai para o quinto lugar da Bundesliga, com 27 pontos. O Friburgo é segundo, com 30 pontos.

Com os mesmos 27 pontos está o Eintracht Frankfurt, que empatou na deslocação ao terreno do Mainz, por 1-1.

Burkardt abriu o marcador para a equipa da casa aos 40 minutos, Kolo Muani empatou aos 67 minutos, assistido por Mario Gotze.

