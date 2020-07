O anúncio do fim da carreira tinha sido feito há meses, mas agora chegou mesmo a altura. Aos 41 anos, a carreira de Claudio Pizarro, emblemático goleador peruano, chegou mesmo ao fim.

Claudio Pizarro foi suplente não utilizado no jogo em que o Werder Bremen garantiu a permanência na Bundesliga, após o empate (2-2) com o Heidenheim, no play-off de despromoção.

Começando a carreira profissional em 1996 e com a estreia na Bundesliga em 1999, o avançado do Perú tem uma longa lista de troféus e honras individuais em seu nome, sobretudo pelo Bayern, onde conquistou 16 títulos, entre eles a Liga dos Campeões em 2013. Ao todo, Pizarro tem mais de 300 golos apontados na carreira.

Pelo seu clube atual, o Werder Bremen, Pizarro fez dez temporadas. Regressou na temporada passada depois de uma breve passagem no Colónia.

É o adeus de um dos maiores goleadores da história do futebol alemão e no regresso a casa, após o jogo, a festa da permanência misturou-se com a homenagem ao companheiro.

Veja as imagens: