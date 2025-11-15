Burundi
Há 20 min
Inacreditável: Burundi perde contra a própria seleção B
Seleção composta por jogadores que atuam no próprio país esteve a vencer por 3-0 e confirmou triunfo em cima do minuto 90
Parece uma daquelas histórias retiradas de videojogos, mas aconteceu neste sábado. A seleção do Burundi perdeu com o Burundi B, por 4-3. Ainda que a seleção principal tenha recuperado de uma desvantagem de 3-0 – golos marcados aos 6, 12 e 30 minutos – a derrota foi confirmada em cima do minuto 90, pelo avançado Djuma Nzeyimana.
O Burundi B é composto apenas por atletas que atuam no país.
Na fase de qualificação para o Mundial 2026, o Burundi terminou no quinto e penúltimo lugar do Grupo F, com 10 pontos, a 16 da líder Costa do Marfim.
De realçar que a única participação do Burundi na CAN remonta a junho de 2019, quando perdeu com Madagáscar, Nigéria e Guiné Conacri na fase de grupos.
