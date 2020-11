Além do Estádio da Luz, as instalações do Santa Clara também estão a ser alvo de buscas no âmbito de investigações de corrupção desportiva, avançou a TVI24.

«Estas buscas ao Santa Clara têm a ver com o que se passou no processo Mala Ciao e outros que atingem Aves, Rio Ave, Marítimo, etc», explicou Henrique Machado, editor de Justiça da TVI, no Diário da Manhã.

Recorde-se que a Operação Mala Ciao foi montada para investigar suspeitas de alegados incentivos do Benfica a equipas que defrontassem adversários diretos nas águias na luta pelo título.

Há ainda suspeitas de abordagens ilícitas, através de intermediários, a jogadores para a subversão da verdade desportiva com promessas de futuros contratos.

No caso do clube açoriano, apurou ainda a TVI, estão a ser investigados negócios relativos Hamdou Elhouni, Mohamed Al-Gadi e Muaid Ellafi, três jogadores líbios. O primeiro chegou a pertencer ao Benfica.