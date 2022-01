Já apurados para a fase a eliminar, os Camarões fecharam o grupo A com um empate frente a Cabo Verde.



A seleção orientada pelo português António Conceição colocou-se a vencer aos 39 minutos. Vincent Aboubakar aproveitou um corte imperfeito da defesa dos Tubarões Azuis e rematou de pé esquerdo para o fundo da baliza de Vozinha. O avançado ex-FC Porto igualou o registo de Eto'o nos Leões Indomáveis ao marcar em todos os jogos da fase de grupos de um Campeonato Africano das Nações.



O golo fez bem à seleção de Cabo Verde assustou Onana ainda antes do intervalo. No entanto, o tento do empate surgiu na segunda parte por Garry Rodrigues. O extremo do Olympiakos saltou do banco e igualou a contenda com um toque de calcanhar delicioso.



Os Camarões procuraram chegar à vitória que lhes daria o pleno na fase de grupos, mas não conseguiram superar a resistência do adversário.



Resultado idêntico teve o outro encontro desta segunda-feira entre Burkina Faso e Etiópia. Bayala adiantou o Burkina Faso, mas Kebede deixou tudo empatado na segunda parte.



Feitas as contas, Camarões segue para os oitavos de final no primeiro lugar do grupo com sete pontos, seguido do Burkina Faso com quatro, os mesmos que Cabo Verde - beneficiou da vantagem no confronto direto. Por sua vez, a Etiópia está eliminada.



Os Tubarões Azuis ainda se podem apurar para a fase a eliminar como um dos quatro melhores terceiros classificados. Tudo dependerá do desfecho dos restantes grupos.