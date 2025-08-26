O selecionador de sub-17 de Cabo Verde, Jorge Conceição, morreu na última madrugada, na ilha de São Vicente, aos 54 anos, segundo anunciou o presidente da federação cabo-verdiana.

Segundo Mário Semedo, citado pela Rádio de Cabo Verde, Jorge Conceição encontrava-se internado no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, devido a um «estado clínico grave», embora a causa da morte não tenha sido revelada.

Também conhecido por «Djodje», no mundo do futebol, Jorge Conceição destacou-se como um dos «treinadores mais titulados» dos escalões de formação em Cabo Verde, tendo desempenhado um «papel decisivo no desenvolvimento do futebol jovem no país».

Recentemente, conduziu a seleção sub-17 à conquista da medalha de ouro nos Jogos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), realizados em Timor-Leste, entre 17 e 27 de julho.