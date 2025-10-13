Cabo Verde selou, na tarde desta segunda-feira, a inédita qualificação para o Mundial 2026, ao vencer na receção ao Essuatíni (3-0), décima e última jornada do Grupo D. Num Estádio Nacional – em Praia – lotado, o selecionador Bubista apostou no guarda-redes Vozinha (Desp. Chaves), no médio Yannick Semedo (Farense) e no avançado Livramento (Casa Pia) de início.

A partir do banco foi a jogo o avançado Telmo Arcanjo (V. Guimarães) e o defesa Stopira (Torreense), enquanto Sidney Cabral (E. Amadora) e Bruno Varela (ex-Benfica e V. Guimarães) não acumularam minutos.

Os “Tubarões Azuis” estavam obrigados a fazer o mesmo resultado que os Camarões, que empataram a zeros na receção a Angola.

Recorde o desenrolar deste jogo histórico.

Numa primeira parte plena de ansiedade, Cabo Verde revelou-se pouco organizado para desmontar a muralha defensiva forasteira e frustrado pelas constantes perdas de tempo pelo Essuatíni. Até que Dailon Livramento desfez o nulo.

Estavam decorridos 48 minutos quando o avançado do Casa Pia, de 24 anos, aproveitou a passividade defensiva para fuzilar a baliza e assinar o segundo golo por Cabo Verde nesta época.

Doravante, os visitantes abdicaram do bloco recuado, viabilizando o crescimento dos anfitriões. Depois de Jamir Monteiro atirar à barra aos 53 minutos, Willy Semedo soltou a festa em Praia, aos 55m. Na sequência de um cruzamento à direita e um desvio ao segundo poste, o avançado rematou para a estreia a marcar pela seleção.

Até final, os comandos de Bubista limitaram-se a gerir o ritmo, enquanto polícia e elementos de segurança privada preparavam a festa pela qualificação inédita.

Em cima do derradeiro apito, aos 90+1 minutos, Stopira motivou novos momentos de loucura. Os adeptos pediram a entrada da referência de 37 anos, Bubista ouviu e o defesa do Torreense aproveitou nova confusão na área forasteira – uma série de ressaltos da direita para a esquerda – para aplicar o 3-0. Stopira só parou na bancada e só faltou a invasão, algo difícil de conter.

Apito final e o Estádio Nacional de Cabo Verde vai ao rubro 🤩🤩#sporttvportugal #QualificaçãoMundial2026 #CaboVerde pic.twitter.com/tcVbhvmW5a — sport tv (@sporttvportugal) October 13, 2025

Este desfecho junta Cabo Verde a Gana, Argélia, Egito, Tunísia e Marrocos no lote de seleções africanas apuradas para o Mundial 2026. Ou seja, estão apuradas 22 nações para a prova do próximo verão, a disputar entre Estados Unidos, Canadá e México.

Cabo Verde terminou no topo do Grupo D, com 23 pontos, mais quatro do que os Camarões, que vão disputar o play-off de novembro. Essa fase vai decidir o representante africano no play-off intercontinental de março. Quanto a Angola, foi quarta do grupo, com 12 pontos.