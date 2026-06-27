Vozinha foi um dos porta-vozes da alegria de Cabo Verde depois de confirmada a qualificação para a fase a eliminar do Mundial 2026, depois do terceiro empate consecutivo, desta vez diante da Arábia Saudita (0-0), na última madrugada. Os Tubarões Azuis vão, agora, defrontar a poderosa Argentina, detentora do título.

Sobre a histórica qualificação na estreia

«Nenhum de nós sonhou com isto, mas sabemos que temos qualidade e, quando chegámos ao Mundial, talvez muitos pensaram que não íamos ganhar nenhum jogo. Temos uma grande equipa e atletas de qualidade. É gratificante termos qualificado para a próxima fase e defrontar a Argentina vai ser muito bom. É um sonho para qualquer futebolista jogar contra a Argentina e Lionel Messi.»

Sobre o jogo com a Arábia Saudita

«Não viemos segurar nenhum empate. Procurámos sempre ganhar. Sabíamos que não ia ser fácil. A Arábia Saudita também tem muita qualidade e já tem hábitos nestas andanças. Tentámos tudo para marcar, mas não conseguimos. Todos viram que tivemos mais domínio, mais bola e mais oportunidades. Estamos de parabéns.»

Duelo com os campeões do Mundo

«Somos de um país pequeno, mas sabemos como competir. Talvez a maioria possa pensar que os jogadores cabo-verdianos não são bons o suficiente, mas mostrámos que temos qualidade, estamos cá para competir e podemos disputar qualquer grande competição.»

Significado desta primeira participação

«Crescemos com imensas dificuldades e os nossos pais e avós sacrificaram-se e ensinaram-nos a dar valor às coisas. Mostrámos a resiliência do povo cabo-verdiano, a paixão que temos pelo nosso país e também que estamos cá para representar não só os jogadores, mas todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo. Temos um grande coração e somos lutadores.

Quando uma criança chora diante de nós, não há palavras para descrevê-lo. Estamos cá para ser um exemplo para os mais pequenos e não só. Quem sabe se daqui em diante não teremos referências para as quais as crianças possam olhar e dizer que um dia querem ser como Stopira, Ryan Mendes ou outro jogador da seleção de Cabo Verde».